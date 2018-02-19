Лавров призвал Вашингтон «не играть с огнем» в Сирии

Вашингтону не стоит играть с огнем в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров во время Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ситуация в Сирии стала центральной темой форума. Как отметил Лавров, Российскую Федерацию беспокоят действия Соединенных Штатов в ближневосточной республике, которые зачастую сводятся к попыткам разрушить сирийскую государственность.

«Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединенные Штаты начинают реализовывать на земле, прежде всего, к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией», – сказал министр.

Ранее глава МИД РФ назвал причину украинского кризиса. В первую очередь ей стала политика стран Запада из блока НАТО. Вместо того чтобы воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать подлинно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества, Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО, вопреки всем обещаниям, отметил Лавров.