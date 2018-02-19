Очевидцы сфотографировали «внедорожную» Lada Xray на тестах

Компания «АвтоВАЗ» готовится к старту производства нового компактного кроссовера Lada Xray Cross.

Во «ВКонтакте» в группе RCI News | Russian Cars Industry появились снимки автомобиля, который тестируют на дорогах Тольятти. Обновившиеся части машины обклеены камуфляжем.

Lada Xray с увеличенным клиренсом получит пластиковый обвес, 17-дюймовые диски, рейлинги, сдвоенную систему выхлопа и задние дисковые тормоза. Антенна автомобиля выполнена в форме «плавника», а наконечник системы выпуска сдвоенный. На крыше машины установлены рейлинги для удобного крепления дополнительного груза. Фотографий интерьера пока нет, но салон авто должен стать более комфортабельным и иметь другую отделку.

Серийное производство Lada Xray Cross начнется в июне 2018 года, а официальные продажи стартуют в июле. К концу года ожидается выпуск более десяти тысяч моделей.