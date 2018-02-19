Группа «Мумий Тролль» выпустила новый альбом

Музыкант и лидер культовой группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выпустил новый альбом. Информация об этом появилась в официальном Instagram артиста.

Новая работа группы получила название «Восток X СевероЗапад». Как следует из сообщения на официальном сайте группы, альбом записывался в частном музее музыкальных инструментов в американском Лос-Анджелесе.

«При записи пластинки не было желания попасть "в тренд" или "в звук". Сегодняшняя популярная музыка звучит не так. Этот альбом – про "Мумий Тролль", про то, какие сейчас мы. А его название – курс движения группы», – сообщается в новости.

Закрытая презентация прошла в московском баре, созданном при участии группы. Вместе с альбомом «Мумий Тролль» подготовили камерную программу «Вечерний чай», премьера которой состоится в Москве и Петербурге в конце апреля.