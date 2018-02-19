В Лондоне объявлены победители кинопремии BAFTA

На церемонии вручения BAFTA за заслуги в области британского и международного кино в номинации «Лучший фильм» одержала победу картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Об этом сообщается в Twitter премии.

Актриса Фрэнсис Макдорманд победила в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Лучшей мужской ролью критики признали главного персонажа Гэри Олдмена из кинофильма «Темные времена».

Жюри BAFTA американку Эллисон Дженни за роль в картине «Тоня против всех» назвало лучшей актрисой второго плана. Лучшим актером второго плана признан Сэм Рокуэлл, сыгравший второстепенного персонажа в ленте «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури».

Восходящей кинозвездой критики назвали артиста Дэниэла Калуя, который снялся в полнометражных фильмах «Черная пантера» и «Прочь».