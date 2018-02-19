В РПЦ заявили, что церковь может вернуть геев к традиционной ориентации

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Пастырский опыт работы с людьми, имеющими гомосексуальную ориентацию, показывает, что в очень многих случаях человек может либо полностью избавиться от этого, либо так построить свою жизнь, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином», – заявил митрополит Иларион.

Архипастырь также напомнил об исследованиях ученых, которые указывают, что сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в детские и юношеские годы под воздействием различного рода факторов.

Кроме того, митрополит Иларион заявил, что категорически против усыновления детей однополыми парами, трансгендерами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он заявил, что обращаясь к опыту западных стран, приравнявших однополое сожительство к браку и позволивших однополым парам усыновлять детей, - это «будет большой ошибкой, если Россия пойдет по этому пути».