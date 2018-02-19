В продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя» снимется Вячеслав Бутусов

В Петербурге группа художников-примитивистов, известная как «Митьки» пообещала продолжение известного сериала «Место встречи изменить нельзя». У проекта есть рабочее название «Митьковская встреча эры милосердия».

«Мы уже двадцать лет не снимали кино. Со времен "Митьковских песен на Авроре". Сюжет нашего нового фильма вам хорошо знаком - это "Эра милосердия" братьев Вайнеров. И "Место встречи изменить нельзя", конечно. Мы решили снять продолжение этого прекрасного фильма», – сообщил на своей странице в Facebook постановщик картины Дмитрий Шангин.

Он также сообщил, что ленте будут задействованы певица Женя Любич, Вячеслав Бутусов, а также артисты «Комик-треста».

Шангин также рассказал, что в фильме «Митьки» хотят показать, что «эра милосердия все-таки наступила, и все люди наконец-то стали братьями и сестрами».

Пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина считается одним из самых известных и значимых в истории советского телевидения. Его премьера состоялась с 11 по 16 ноября 1979 года по Первой программе Центрального телевидения СССР. В фильме главные роли сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.