За 10 минут 100 тысяч просмотров: в Сети появилось видео рэп-баттла Гуфа и Птахи

Опубликована видеозапись рэп-баттла исполнителей Гуфа и Птахи, который состоялся шестого февраля. Видео, которое пользователи Сети окрестили «баттлом года», можно посмотреть тут.

За 10 минут после того, как видео появилось в Сети, страницу посетили свыше 100 тысяч пользователей YouTube.

В комментариях к видеозаписи интернет-пользователи выразили уверенность, что к утру она «будет в тренде на 1-м месте!»

Напомним, по итогам трех раундов, победа была присуждена Гуфу.