Опубликовано видео стрельбы возле храма в Кизляре

В воскресенье, 18 февраля, 23-летний мужчина устроил стрельбу рядом с храмом в Кизляре, в результате инцидента четыре человека убиты, один скончался в больнице, еще четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте.

На камеры видеонаблюдения попал момент нападения «кизлярского стрелка» на прихожан. На кадрах видно, как мужчина идет по улице с оружием, а потом открывает огонь по прохожим.

Все раненые были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Кизляра. В настоящее время в больнице находятся четверо раненых. Состояние двух женщин медики оценивают как тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Медики работают в усиленном режиме.