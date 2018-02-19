Радикалы угрожают новыми погромами российских объектов на Украине

Глава неонацистской группировки «Организация украинских националистов»* (ОУН-УПА, запрещена на территории России) Николай Коханивский заявил, что погромы российских объектов на Украине будут продолжатся.

«Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора"», – сказал Коханивский после нападения радикалов на здания «Альфа-Банка» Сбербанка России и Россотрудничества в столице Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Прошедшую акцию он назвал «удачным флешмобом», отметив, что в нем участвовало 300-400 человек. Кроме того, он сказал, что никто из участников акции не арестован, и призвал сторонников «держаться вместе» для того, чтобы не допустить арестов.

Также Коханивский пригрозил украинскому президенту Петру Порошенко, который, по его мнению, «дружит с Россотрудничеством и российским бизнесом».

Здание Россотрудничества, которое расположено в Киеве на Борисоглебской улице, в воскресенье националисты забросали яйцами и камнями, а стены расписали краской. Также от их рук пострадали и расположенные рядом здания «Альфа-Банка» и Сбербанка России. После этого они подожгли российский флаг. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги. Сотрудники полиции и спецназ, находившееся рядом, действиям радикалов не препятствовали.

*ОУН-УПА – запрещенная в России экстремистская организация.