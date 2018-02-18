В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

В результате стрельбы в Кизляре возле Храма Георгия Победоносца четверо человек погибли, пятеро были ранены. Нападавший был убит сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия.

Все раненые были госпитализированы в Центральную городскую больницу города Кизляра, где одна из пострадавших скончалась во время операции. Об этом сообщается на сайте Минздрава Республики Дагестан.

Сейчас в больнице находятся четверо пострадавших. Состояние двух женщин медики оценивают как тяжелое. Также пострадали сотрудники полиции, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Врачи работают в усиленном режиме.