Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу возле храма в Дагестане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потрясен расстрелом прихожан в Кизляре и выразил соболезнования родственникам погибших. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова.

«Святейший патриарх Кирилл глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных», – заявил пресс-секретарь патриарха.

Он отметил, что предстоятель Русской церкви «это чудовищное преступление в канун Великого поста» расценивает как провокацию, которая направлена на то, чтобы вызвать противостояние между мусульманами и православными, которые веками живут в мире на Кавказе.

Напомним, в воскресенье 23-летний мужчина устроил стрельбу у собора в Кизляре, в результате инцидента четыре человека убиты, один скончался в больнице, еще четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте.