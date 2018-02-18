МЧС РФ предоставило Ирану координаты возможного места крушения ATR-72

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ передало по запросу Ирана координаты предполагаемого места крушения пассажирского лайнера ATR-72.

«От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра РФ по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегерана - Ясудж, исчез с радаров в воскресенье через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, столкнувшись с хребетом горы Дена. На борту воздушного судна находились 66 человек. Все они погибли.