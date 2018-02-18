В Омске установили рекорд по самому большому хороводу

Жители Омска выстроились в хоровод, который попал в Книгу рекордов России. В нем приняли участие более одной тысячи человек.

«Взявшись за руки на площади Победы, омичи смогли побить рекорд, зафиксированный в 2015 году в Москве, тогда в хоровод встали 220 человек. В Омске количество участников составило 1082 человека, что почти в пять раз превышает столичный масленичный хоровод», - сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства Омской области.

Омичи выстроились в хоровод в рамках масленичных гуляний.

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