Путешественники из Чехии объехали полмира на старых «Жигулях»

Два жителя Чехии Петр Явурек и Филип Вогел объехали полмира на старом ВАЗ 2101. На «копейке», возраст которой составляет 42 года, путешественники проехали через Азию, Россию, Центральную и Южную Америку, а также Европу.

По словам мужчин, они остались довольны выбором автомобиля, несмотря на то, что «копейка» не лучшим образом вела себя на высоте и плохих трассах. При этом Явурег и Вогел отметили, что рынок деталей для ВАЗ 2101 очень насыщен, особенно в азиатских странах.

В России автолюбители посетили завод АвтоВАЗ, где, по словам путешественников, их приняли очень хорошо. Теперь приятели готовят лекции о своем путешествии, с которыми они намерены выступать по стране.