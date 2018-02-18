Ученые в США вырастили эмбрион овцы с клетками человека

Американские ученые сообщили, что вырастили эмбрион овцы, содержащий человеческие клетки.

Исследователи отмечают, что данный эксперимент является одной из ступеней на пути к выращиванию в телах животных человеческих органов для дальнейших операций по пересадке, сообщает The Guardian.

Метод создания так называемых «химер» предполагает, что в эмбрион клеток одних животных будут внедрены эмбрионы другого вида.

Ученым удалось в ходе начальных этапов эксперимента вырастить мышь с поджелудочной железой крысы. После этого в Калифорнийском университете начались исследования с более крупными животными.

Так, например, в 2017 году клетки человека были внедрены в эмбрион свиньи – почти каждая стотысячная клетка эмбриона была человеческой.

После данного эксперимента ученые решили использовать эмбрионы овец, увеличив при этом в них долю клеток человека. По словам исследователей, выбор пал на овец в связи с тем, что сердце и легкие у этих животных схожи по строению и размерам с человеческими.

В течение трех недель эмбрионы развивались в теле овцы. Однако позже эксперимент был остановлен в соответствии с существующими в стране ограничениями, которые имеются в данной области.

По словам ученых, для получения более полной картины эмбрионам необходимо развиваться в течение 70 дней, но такие исследования не могут проводиться без дополнительных разрешений со стороны властей.

Вместе с тем ученые отмечают, что в дальнейшем необходимо увеличить долю клеток человека в эмбрионе до 1%.

Ранее ученые рассказали о появлении гибрида шимпанзе и человека.