Украине пригрозили дефолтом

Для получения очередного транша от Международного валютного фонда Украине необходимо принять закон по Антикоррупционному суду, поднять газовые тарифы до рыночных цен и внести изменения в пенсионную реформу. Соответствующее заявление в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сделал экс-глава украинского Минфина Наталья Яресько.

Как сообщает издание Сегодня, бывший министр опровергла утверждения некоторых украинских экспертов о том, что МВФ якобы замораживает сотрудничество со странами за 8-9 месяцев до проведения там выборов.

«Нет, я такого никогда не слышала. Я думаю всем понятно, что не выполнено в меморандуме и чего ждет МВФ. Добавлены ли какие-то новые условия, вопросы или темы, которые необходимо решить, об этом я не знаю. Я знаю, что на этот момент это вопрос антикоррупционного суда, вопрос окончания повышения газовых тарифов до рыночных цен. И если я правильно поняла, там еще есть вопрос по пенсионной реформе», – заявила Яресько.

Однако накануне президентских и парламентских выборов, которые пройдут на Украине в следующем году, повышение тарифов является очень непопулярным решением, которое нанесет ощутимый удар по рейтингам политических сил.

Бывший министр финансов Украины также рассказала о том, может ли МВФ отсрочить условие повышение тарифов на газ для населения на более поздний срок.

«Опять же, я не в курсе переговоров, желаю переговорщикам успехов. Но это не сегодняшнее предвыборное условие. Это старое условие, которое не было выполнено. То есть, я не думаю, что что-то можно изменить. Что касается непопулярности, я была членом правительства, которое сделало намного больше непопулярных шагов к рыночным ценам на газ не потому, что это популярно, а потому что это нужно. И я думаю всем нужно понять, что это не МВФ нужно, не иностранным наблюдателям или партнерам, а для Украины. Чтобы сделать так, чтобы те, кто пользуется газом, платили за него, а тем, кому нужна помощь, получат субсидии или монетизированные субсидии», – сообщила Яресько.

В 2015 году, будучи министром финансов в правительстве Арсения Яценюка, Наталья Яресько была главным переговорщиком по реструктуризации государственного долга. В январе 2016 года она заявляла, что благодаря отсрочке по выплате 12 млрд долларов долгов только в 2016-м удалось сэкономить 64 млрд гривен.

По данным украинских СМИ, в 2018 году Украине нужно выплатить около 9 млрд долларов МВФ и другим иностранным кредиторам. Поэтому для страны критически важно продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы уже в 2-018 году получить хотя бы 2 млрд долларов. Иначе, по словам украинских экономистов, Украина окажется на пороге технического дефолта и будет нуждаться в очередной реструктуризации долгов.

«Я слышала то же самое, и мне очень жаль. Тогда (в 2015 году – ред.) реструктуризация была абсолютно нормальная, но она была построена на ожиданиях дальнейших реформ, которые должны были повысить уровень роста экономики. Если Украина действительно будет неспособна выплатить долги, это будет дефолт. В таком случае это будет означать, что определенные реформы не были проведены в срок, а значит, экономика не будет расти теми темпами, которые заложены в программе МВФ. Это все было построено на их программе и на их прогнозе. Во-вторых, нужно было за эти годы накопить средства для выплат по долгам», - заключила Яресько.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд заявил о намерении предоставить Украине новый кредит при условии, что Киев поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения.