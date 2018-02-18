Ди Каприо увидел угрозу в российских морозах

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо написал в социальной сети Instagram о селе Оймякон в Якутии. Там текущей зимой была зафиксирована почти рекордно низкая температура.

Ди Каприо выразил свою обеспокоенность изменением мирового климата. Он отметил, что зимой 2018 года в Оймяконе температура воздуха опустилась до -62 градусов.

«По словам местных жителей, за последние 15 лет такой низкой температуры не было. Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни местного населения, влияя на почву, флору и фауну», - цитирует его слова газета «Известия».

Вместе с тем, актер является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды обитания планеты Земля.

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