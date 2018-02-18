В Финляндии панда решила, что она — лавина

В одном из зоопарков Финляндии панда почувствовала себя снежной лавиной. На кадрах, опубликованных BBC, видно, как животное кувырком скатывается вниз по заснеженной горке. Забавная картина вызывает восторг у посетителей зоологического парка.

Телеканал сообщает, что курьезный случай произошел с прибывшим месяц назад зверем, который впервые за время своего пребывания в зоопарке был выпущен в вольер.

Ранее сообщалось, что в заповеднике в китайском городе Чэнду панда напугала двух сородичей, упав на них с дерева.