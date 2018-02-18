В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет весна

Весна в Москве наступит не раньше конца марта. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным специалистов, началом весны можно считать 23 марта – Всемирный метеорологический день.

«Март для метеорологов — типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны. На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации», - цитирует слова Вильфанда ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что прогноз на весну можно будет делать не раньше, чем через месяц. Это связано с тем, что температура поднимется выше нуля градусов лишь в конце марта.