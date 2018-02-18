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Планы Порошенко участвовать в суде по делу о событиях на майдане являются уловкой для Запада – эксперт

Роман Захаров
19:59 18.02.2018
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии прокомментировал решение украинского президента об участии в судебном процессе по расследованию преступлений на майдане Независимости в Киеве в 2014 году.
Планы Порошенко участвовать в суде по делу о событиях на майдане являются уловкой для Запада – эксперт
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS/Globallookpress

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что решение президента Украины Петра Порошенко участвовать в суде по делу о событиях на майдане Независимости в 2014 году продиктовано «холодным приемом» на проходящей Мюнхенской конференции.

«Тема Украины не то что не стала ключевой, но вообще звучит только рефреном на мероприятии. А вот проблемных вопросов к представителям украинской власти, в частности, к Петру Порошенко, особенно у западноевропейских и американских коллег, оказалось достаточно много. И они были крайне неудобны и неприятны президенту Украины, потому что касались стагнирования реформ, которые проводятся в стране, фактического попустительства коррупции, а также расследования тех резонансных событий, которые происходили четыре года назад на Украине», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению Дениса Денисова, в отчетах правления верховного комиссара ООН по правам человека регулярно подчеркивается, что расследования событий, связанных с убийствами в Киеве и в Одессе, на Украине не производятся, а, напротив, блокируются украинской властью. В связи с этим, полагает эксперт, заявление о намерении принимать участие в таком процессе для Петра Порошенко — это «совершенно вынужденный ход».

«Он уж точно не хотел бы быть свидетелем, поскольку по факту мог бы стать обвиняемым. Но так складывается международная конъюнктура для Украины, что украинский лидер вынужден идти на шаги, которые явно находятся вне его интересов», - отметил политолог.

Денис Денисов также считает, что действующий президент Украины просто хочет продемонстрировать своим западным партнерам, что готов максимально содействовать демократическим процессам.

«Хотя по сути это очередная уловка с его стороны, направленная на то, чтобы снова обмануть Запад», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко намерен принять личное участие в судебном процессе по расследованию преступлений на майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

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