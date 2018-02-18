Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало главу латвийского Центробанка Илмарса Римшевичса.

«Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает», — говорится в официальном заявлении премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

Глава кабмина отметил, что латвийское правительство полностью доверяет БПБК и «готово предоставить ему всю необходимую поддержку». По словам Мариса Кучинскиса, 19 февраля будет созвано чрезвычайное заседание кабинета министров Латвии.

Премьер-министр также добавил, что задержание президента Центробанка Латвии не сказалось на финансовой стабильности страны.

Ранее сообщалось, что руководителя латвийского Центрального банка допрашивали более восьми часов сотрудники правоохранительных органов.