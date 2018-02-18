Бастрыкин взял под личный контроль дело о стрельбе в Дагестане

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о стрельбе в дагестанском Кизляре.

Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль», - заявила она.

В настоящее время две пострадавшие при стрельбе женщины находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции уточнили в Минздраве республики. Состояние двоих полицейских врачи оценивают как средней степени тяжести. Они находятся в отделении травматологии Кизлярской ЦГБ.

Ранее сообщалось, в МВД подтвердили информацию о четырех погибших и четырех пострадавших при стрельбе в Дагестане. Позже стало известно об увеличении числа жертв до пяти человек.