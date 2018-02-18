В центре Киева проходит марш с требованием отставки Порошенко

В Киеве проходит марш сторонников Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. За порядком следят военнослужащие Нацгвардии. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что в городе также дежурят кинологи и взрывотехники.

Митингующие требуют отставки Порошенко, а также перевыборов в Верховную раду. Также они собираются провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане и пройтись маршем к зданию Россотрудничества.