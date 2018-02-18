Поисковая операция на месте крушения Ан-148 завершена

Поисковая часть операции на месте крушения Ан-148 в подмосковном Раменском, в результате которого погиб 71 человек, завершена. Об этом заявил представитель оперативного штаба.

«Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

По его словам, в результате поисковой операции было обнаружено около пяти тысяч обломков самолета, которые сейчас направили на изучение для дальнейшего расследования.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, не выжил никто.