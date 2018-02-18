Трамп встал на сторону согласных с теорией заговора - эксперт

Фактически Трамп встал на сторону тех, кто согласен с теорией заговора, и убежден, что Америкой правит не президент и не правительство, а некий скрытый истеблишмент, который-то и решает в США все. Примечательно, что об этом говорит не кто иной, а хозяин Белого дома, пишет в своей статье для еженедельника «Звезда» эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

Вопрос о том, существует ли в США некая скрытая власть, которая реально рулит страной и в руках которой находятся нити от управления и самим президентом, и конгрессом, был предметом общественной дискуссии в Штатах в 70-х и 80-х годах прошлого века. На пике этой дискуссии в 1980 году вышла популярная до сих пор книга американских политологов Леонарда Силка и Марка Силка «Американский истеблишмент» (Leonard Silk,‎ Mark Silk - American Establishment), в которой авторы (отец и сын) попытались приоткрыть завесу над тайной принятия государственных решений в США. Авторы назвали пять крупнейших «институций» американского истеблишмента. Читать далее…