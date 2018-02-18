В парке «Патриот» встречают широкую Масленицу

В подмосковном парке культуры и отдыха «Патриот» отмечают широкую масленицу. Специально для посетителей парка организаторы выстроили целый уездный город с традиционными народными забавами и множеством мастер-классов.

Так, например, все желающие могут прокатиться верхом на звезде, оседлать Солнце - главный символ Масленицы, спуститься с горки и даже оттолкнуться от гигантского самовара, в форме которого были построены качели.

Также гости смогли поупражняться в бою на мягких бревнах, сыграть в городки, где привычные всем бруски заменили валенки. Кульминация праздника - сжигание чучела Масленицы, которая знаменует собой скорой приход весны.

Ранее сообщалось, что 18 января православные верующие встречают Прощеное воскресенье.