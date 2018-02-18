Путин направил телеграмму Роухани в связи с крушением самолета Аseman Аirlines

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с авиакатастрофой в провинции Исфаган. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента России.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии», - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет французского производства ATR 72 летел рейсом Тегеран-Ясудж. Самолет исчез с радаров через 20 минут после взлета.