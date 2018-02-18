Водитель трактора потушил горящий автомобиль, сбросив на него сугроб
В Санкт-Петербурге коммунальщик засыпал горевшую машину снегом прямо из ковша.
Видео: youtube / editors editors
Видео, на котором водитель трактора проявил профессиональную смекалку появилось на YouTube.
В описании к видеозаписи сообщается, что ДТП произошло на площади Конституции. Известно, что автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в столб, после чего загорелся. Однако на помощь к водителю пришли рабочие-коммунальщики, один из которых набрал в ковш трактора снега и опрокинул его на машину.
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.