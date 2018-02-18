ВМС США объяснили цель вхождения своих эсминцев в Черное море

В ВМС США объяснили, что сразу два эсминца военно-морских сил (ВМС) США - Ross и Carney находятся в Черном море ради «укрепления региональной морской стабильности».

В ВМС США отметили, что корабли намерены в ближайшее время провести «операции по обеспечению безопасности на море», сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Carney 17 февраля присоединился к эсминцу Ross в Черном море для проведения операций по безопасности и укрепления региональной морской стабильности», - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота.

В качестве второй цели вхождения эсминцев в Черное море назвали «усиление боеготовности и возможностей флота стран НАТО».

Ранее сообщалось, что американский эсминец Carney («Карни») в субботу прошел по проливу Босфор на север и вошел в акваторию Черного моря вслед за эсминцем Ross («Росс»).

Корабли американских ВМС и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. В соответствии с конвенцией военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.