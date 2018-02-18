18 февраля православные верующие встречают Прощеное воскресенье – последний день Масляной недели. В этот день среди верующих принято просить друг у друга прощения, а также отпускать взаимные обиды и согрешения.

В Москве в этот день завершается масштабный Масленичный фестиваль, в городе было организовано более 20 площадок, где пекут блины и устраивают мастер-классы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит богослужение в московском храме Христа Спасителя.

С понедельника, 19 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Она в 2018 году выпадает на 8 апреля.