Самолет с 60 людьми на борту потерпел крушение в Иране

Пассажирский самолет, на борту которого находилось 60 человек, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет летел рейсом Тегеран - Ясудж. Об этом сообщает «Тасним» со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

По данным Mehr, самолет принадлежал авиакомпании Iran Aseman Airlines. Там уже подтвердили информацию о крушении.

Информации о пострадавших пассажирах и членах экипажа пока нет. Очевидцы рассказали, что самолет пытался аварийно приземлиться в районе ферм.

Picture shows an ATR 72-500 which Aseman Airlines is believed to have used for flights to Isfahan and other destinatios southward. pic.twitter.com/5mveBvCON1