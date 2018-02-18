Минские соглашения для Киева, как ладан для черта – политолог

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о предложении бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена отправить на Украину 20 тысяч солдат в рамках миротворческой миссии ООН.

Вероника Крашенинникова: Четыре года прошло с момента вооруженного государственного переворота в Киеве. До Юго-Востока кровавая война из столицы докатилась через три месяца. Минские соглашения по урегулированию в Донбассе были подписаны три года назад. Их исполнение решило бы все проблемы: Украина получила бы мир и целостность, Донбасс — автономию и соблюдение прав своего населения. Но мира не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне: Минские соглашения для Киева — как ладан для черта.

Дело в том, что у Киева и его кураторов задачи совершенно другие. Вашингтон планомерно затачивает Украину под НАТО: вооружает, готовит командный состав, обеспечивает боевую подготовку. Цель — сделать из нее военный инструмент против России или хотя бы постоянный раздражитель.

На конференции по безопасности в Мюнхене бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен предложил разместить в Донбассе 20-тысячный миротворческий контингент. Однако так называемый контингент может оказаться прикрытием для силового решения. Наш прогноз — Запад будет навязывать этот контингент всеми средствами. Но ввод любых внешних сил не решит, а только усложнит текущий конфликт, от которого страдают миллионы людей в Донбассе.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

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