Тысячи неонацистов устроили факельное шествие в Софии

В Болгарии тысячи неонацистов устроили факельное шествие по Софии. На ежегодный «Луков Марш», названный в честь Христо Лукова – сторонника альянса Болгарии с фашисткой Германией, съехались радикалы со всей Европы. По данным местной полиции, в толпе были замечены ультраправые экстремисты из Германии, Швеции, Эстонии и других стран.

Против проведения этого марша выступали болгарские политики, а также российские, американские и израильские дипломаты.

В Софии пытались запретить шествие, но организаторы оспорили запрет в суде. Чтобы избежать столкновений, весь маршрут неонацистов был огорожен, а колонну сопровождали усиленные наряды жандармерии.