Трамп связал дело о «российском вмешательстве» с нападением на школу во Флориде

Президент США Дональд Трамп с сожалением заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проигнорировали предупреждения о готовящемся нападении на школу в американском штате Флорида, так как были слишком заняты делом о «российском вмешательстве». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!