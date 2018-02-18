В части, где морпехи ВСУ расстреляли сослуживцев, было еще два убийства

В деле об убийстве четырех морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которых застрелили двое сослуживцев, появились новые подробности. По данным источника издания «Страна.uа», в бригаде были еще подобные эпизоды.

Задержанные рассказали, что конфликт в части произошел после совместных посиделок, когда их в форме неуставных отношений попросили навести порядок. 21-летний солдат отказался, после чего произошла драка. Когда «старослужащие» легли спать, а их избитые сослуживцы решили разобраться с обидчиками с помощью автоматов.

Как выяснилось, это убийство в части далеко не первое. До него таких инцидентов было два – 25 февраля 2016 года и 13 апреля 2017 года. Также среди нарушений в 36-й бригаде дезертирство и самовольные отлучки, в том числе и с табельным оружием, а также драки, употребление наркотиков и спиртного, кражи, в том числе друг у друга, превышение служебных обязанностей.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в 36-й бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, которая дислоцируется под Широкино, два бойца расстреляли четверых своих сослуживцев. Сообщение об убийстве поступило в Волновахский отдел полиции ГУНП в Донецкой области 14 февраля.