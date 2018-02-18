Лавров рассказал о том, что помогает ему заснуть

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что перед сном думает о планах на следующий день. Мысли о предстоящих переговорах или о долгосрочных проблемах помогают ему заснуть, сообщает газета «Известия».

«Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека. Но все чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день», — рассказал Лавров в интервью для документального фильма «Лидеры России» на Первом канале.

Также министр добавил, что во время командировок в самолете он обычно знакомится с материалами к предстоящим переговорам.