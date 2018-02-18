Вас обманывают каждый день: Захарова разоблачила ложь Киева по поводу знакомств Тимошенко

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографии депутата Верховной рады Украины Юлии Тимошенко и посла России в Германии Сергея Нечаева в кулуарах мюнхенской конференции.

«Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ! Вчера я опубликовала фотографию, как в кулуарах мюнхенской конференции Юлия Тимошенко разговаривала с российским послом в Германии в то время, как Павел Климкин проводил переговоры с Сергеем Лавровым», - написала Захарова.

Таким образом, Мария Захарова обратилась к гражданам Украины, предупредив их о лжи, с которой им приходится сталкиваться и опровергла заявление пресс-службы партии «Батькивщина» о том, что Тимошенко не знакома с послом, а совместные фото являются «провокацией Кремля». По словам Захаровой, в Киеве сделали такое заявление сразу после того, как Тимошенко поняла, что «попалась» российским журналистам. Также Захарова предоставила ссылку на видео, на кадрах которого Тимошенко и Немыря, улыбаясь, беседуют с Сергеем Нечаевым.