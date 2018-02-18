От оружия самообороны до ручной артиллерии: самые необычные револьверы в мире

Большие и маленькие, дорогие и дешевые на протяжении 200 лет револьверы остаются не просто оружием, но не редко превращаются в произведение искусства и особо ценные артефакты.

Самый маленький в семье

Компактность отдельных образцов стрелкового оружия позволяет носить оружие не только в кобуре, но и прятать средство самообороны там, где его никто не догадается искать. Большинство револьверов не дотягивает до звания компактного персонального оружия - отчасти это обусловлено выбранным разработчиками боеприпасом, вокруг которого и строится оружие.

Правда, у массивных «ручных гаубиц» есть и полные антиподы - компактные и даже субкомпактные револьверы, мода на которые в последние десятилетия не проходит. Несмотря на то, что разработчики давно адаптировали конструкцию револьверов под современные боеприпасы, в экстренных ситуациях оружием с классической конструкцией воспользоваться нельзя.

Эту проблему решили выпуском сверхкомпактных револьверов под такой же боеприпас - .22LR, который в простонародье называют «мелкашкой». Небольшой боеприпас со временем позволил отойти от используемой сотнями производителей конструкции и вернуться к истокам - именно таким путем пошли разработчики револьвера North American Arms, создавшие самый маленький и самый дешевый револьвер в мире под патрон .22LR.

Размеры оружия таковы, что для его ношения практически не требуется кобура - пятизарядный револьвер спокойно помещается в дамской косметичке или нагрудном кармане рубашки.

Оружие, которое спокойно умещается на ладони подростка, нельзя назвать универсальным и надежным средством самообороны - для каждого выстрела необходимо заново взводить курок и, строго следуя заветам изобретателей револьверов, целиться как можно точнее.

Популярность этого мини-револьвера вызвана не только его размерами, но и стоимостью - при цене в $250 это оружие можно купить во время поездки по магазинам, а затем хранить вплоть до наступления экстренной ситуации.

Пальчиковый револьвер

Швейцарские мастера давно славятся своим умением создавать необычные миниатюрные механизмы. Однако не только часы и качественная оптика приносят мастерам из «страны озер» мировую известность. Швейцария на протяжении многих лет остается лидером в производстве крайне необычного оружия.

Swiss Mini Gun можно купить в качестве подарка - самый маленький из когда-либо выпускаемых револьверов будет отлично смотреться на полке. Пострелять из миниатюрного револьвера тоже можно - для этого компания-производитель выпускает специальные патроны калибром 2,3 мм.

Конструктивно Swiss Mini Gun отличается от классических «взрослых» револьверов не так уж сильно - для удобства стрельбы спусковой крючок вынесен за скобу - это облегчает удержание оружия и позволяет удобно вести огонь.

Демонстрировать гостям или коллегам такое оружие нужно с большой осторожностью - несмотря на миниатюрные размеры, травмы, полученные при попадании таких пуль, вполне можно сравнивать с повреждениями от резиновых пуль из травматического пистолета - скорость полета пули Swiss Mini Gun составляет 120 метров в секунду, и при выстреле в упор глубоко входит под кожу, доставляя сильную боль.

Миниатюрное оружие из Швейцарии нельзя назвать дешевым - стоимость револьвера Swiss Mini Gun вплотную приближается к $7тыс., и позволить себе такую игрушку сможет далеко не каждый.

Когда размер имеет значение

Австрийский оружейный мастер Адольф Целиска и представить себе не мог, куда приведут любителей стрелкового оружия его эксперименты с боеприпасами. Фактически Целиска и его коллеги создали новый класс стрелкового оружия - охотничьи револьверы, выстрелом из которых стало возможным не только подстрелить фазана, но и добыть себе в качестве охотничьего трофея целого слона.

За высокое проникающее действие в таком револьвере отвечает мощный боеприпас калибра .458 Win с массой пули в 33 грамма. Под стать боеприпасу оказались и размеры - револьвер для охоты весит не менее 5 килограммов, а при общей длине почти в 50 см больше половины - 26 см - приходится на ствол.

Дульная энергия револьвера Model .458 Zeliska составляет 4300 джоулей. Если эта цифра показалась незначительной, то стоит знать, что дульная энергия дробовика 12 калибра всего 3500 джоулей.

Прицельная стрельба из такого оружия ведется в «снайперском» режиме - со вкопанного в землю лафета и только в наушниках. Позднее на базе этого револьвера австрийской оружейной компанией Pfeifer был выпущен гораздо более мощный револьвер под патрон .600 Nitro Express. Дульная энергия разработанного еще в конце 1800-х годов боеприпаса для охоты на крупных зверей составила более 10 тыс. Джоулей - это рекордный показатель для револьверов.

Однако револьвер, с которым спокойно можно пересекать африканские саванны в автомобиле с открытым верхом, не самый крупный и мощный в мире. Звание самого большого револьвера получило оружие, созданное польским мастером-оружейником Рышардом Тобисом из деревни Петрово.

В своей мастерской Тобис построил настоящую артиллерийскую установку - увеличенную копию револьвера Remington 1859. Стрелять из такого оружия могут только очень здоровые и физические крепкие люди - пуля, или правильнее сказать, снаряд массой в 138 граммов вылетает из ствола с грохотом противотанковой пушки и огромной отдачей.

Полностью функционирующая артиллерийская копия Remington 1859 - оружие не для слабаков в прямом и переносном смысле слова. При длине в 126 см револьвер калибра 28 мм весит 45 килограммов - примерно половина от массы двигателя современного седана.

На изготовление своего изделия, помимо внушительной суммы денег, Рышард Тобис потратил огромное количество времени - на отливку деталей и окончательную сборку ушло не менее 2,5 тысячи часов.

Цена реликвии

Одним из самых дорогих револьверов в мире остается капсюльный револьвер Кольта 1849 года, декорированный драгоценными металлами. Всего с момента создания удалось сохранить лишь 21 экземпляр - капсюльные револьверы 31 калибра преподносились самим Кольтом только особо важным гостям.

В числе тех, кому посчастливилось стать обладателями уникального оружия, был и российский император Николай I, во время встречи с которым Кольт не только подарил револьверы, но и совершил выгодную сделку, продав станки на Тульский оружейный завод.

Каждый из таких револьверов, по словам историков, бесценен. Однако у специалистов в области антиквариата и аукционных домов свой взгляд на такие реликвии - каждый из револьверов, подаренных Кольтом почетным гостям, оценивают в сумму $1,2 млн.

Уникальные исторические реликвии долгое время хранились в Арсенале Царского Села, а позднее были переданы в экспозицию Государственного Эрмитажа.