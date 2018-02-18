ВВС Израиля нанесли 18 ударов по сектору Газа

ВВС Израиля атаковали с вечера субботы 18 целей в секторе Газа в ответ на «акты терроризма» со стороны ХАМАС. Минздрав в секторе Газа сообщил, что в результате авиаударов ВВС Израиля ранены двое палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку армейской пресс-службы.

Боевики подорвали фугас на пути армейского патруля, в результате чего ранения получили четверо военных. Позже они выпустили ракету, которая попала в жилой дом в одном из приграничных кибуцев (сельскохозяйственная община в Израиле), но не взорвалась. Ранее военные сообщали об ударах по шести объектам.

Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава Израиль возлагает на движение ХАМАС.