Притворившаяся рожающей женщина едет голосовать: видео

В Сети опубликован ролик, по сюжету которого изобретательная женщина едет голосовать и хочет успеть до закрытия избирательных участков. Запыхавшись, дама на внушительных сроках беременности падает на заднее сиденье такси и кричит водителю, чтобы тот немедленно стартовал. Обернувшись назад, водитель понимает, что время не ждет.

В заключительной части ролика женщина со спокойным видом и все с тем же самым большим животом выходит с избирательного участка и с довольным видом садится в такси. Она просит водителя ехать обратно, отметив, что рожать ей еще только через месяц.