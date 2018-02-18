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Притворившаяся рожающей женщина едет голосовать: видео

Анастасия Евдокимова
14:36 18.02.2018
Ролик рассказывает в юмористической форме о том, как одна ответственная россиянка сделала свой выбор.
Притворившаяся рожающей женщина едет голосовать: видео

В Сети опубликован ролик, по сюжету которого изобретательная женщина едет голосовать и хочет успеть до закрытия избирательных участков. Запыхавшись, дама на внушительных сроках беременности падает на заднее сиденье такси и кричит водителю, чтобы тот немедленно стартовал. Обернувшись назад, водитель понимает, что время не ждет.

В заключительной части ролика женщина со спокойным видом и все с тем же самым большим животом выходит с избирательного участка и с довольным видом садится в такси. Она просит водителя ехать обратно, отметив, что рожать ей еще только через месяц.

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