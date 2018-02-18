В Киеве в ожидании беспорядков с участием националистов на улицы выведены тысячи полицейских

В обеспечении правопорядка в воскресенье, 18 февраля, в Киеве будет задействовано около трех тысяч правоохранителей, не исключены провокации.

«На завтра есть несколько заявленных акций... марш от парка Шевченко к Михайловской площади, мероприятия на Майдане Независимости и шествие по Крещатику, шествие от метро "Арсенальная" до Европейской площади... Акции связаны с годовщиной событий 2014 года. ... Мы будем задействовать приблизительно три тысячи правоохранителей», - приводит «Интерфакс» слова начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко.

Он отметил, что будут задействованы бойцы Национальной гвардии, сотрудники Национальной полиции, усиленно будут работать кинологи и взрывотехники, также будут созданы резервы в случае необходимости при осложнении обстановки.