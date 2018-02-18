Лавров в Мюнхене рассказал, как Украину использовали для обострения отношений между РФ и ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу вечером. Зал был полон журналистов. Полное выступление дипломата опубликовано на сайте МИД РФ.

В ходе выступления Лавров назвал одну из главных причин обострения отношений между Россией и Западом. По его словам, Европа пытается учить Москву собственным стандартам и отводит России роль «подмастерья».

«На мой взгляд, за минувшие десятилетия ЕС так и не смог найти «золотую середину» в отношениях с нашей страной. В 1990-е гг. прошлого века доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду – от Brexit до каталонского референдума», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что государственный переворот в Киеве стал лишь формальным поводом для ухудшения отношений с Западными странами. Теперь Украина, которая является страной с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом, доведена до «состояния неспособности самостоятельно управляться». И именно России выгодно иметь сильного соседа, поэтому Москва «как никто другой заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса».

Такое же отношение у России к Евросоюзу. Стране выгоден крепкий, предсказуемый Брюссель, с которым можно договориться.