Под картиной Пикассо найден пейзаж, написанный другим художником

Новые технологии помогли обнаружить под картиной Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках» перевернутый на девяносто градусов пейзаж, написанный другим художником.

О том, что Пикассо написал свою картину поверх другой, стало известно еще в 1992 году, но только в данный момент специалисты поняли, что на ней было нарисовано, передает РИА Новости со ссылкой на американские средства массовой информации.

Пикассо написал сверху полотна «Нищенку», причем, как считают ученые, он перевернул холст и использовал оригинальные очертания гор в качестве контура спины женщины.