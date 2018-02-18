Пилот Transavia Airlines экстренно посадил самолет из-за пассажира, испортившего воздух

Пилот самолета, принадлежащего авиакомпании Transavia Airlines, был вынужден экстренно посадить лайнер из-за портившего воздух пассажира, сообщает издание Metro News.

Отмечается, что борт совершал рейс «Дубай-Амстердам». Пассажиры пожаловались бортпроводникам, что мужчина жутко портил воздух. Когда его попросили перестать это делать и хотя бы немного сдерживать свои порывы, тот наотрез отказался.

Между ним и остальными пассажирами завязалась драка, разнимать которую пришлось сотрудникам безопасности аэропорта Вены, где приземлился борт.

После недолгого разбирательства четырех задержанных на борту человек освободили, так как они не нарушали закон.