Сторонники Саакашвили запланировали новый марш

Сторонники экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проведут в Киеве марш, в ходе которого будут требовать отставки президента Украина Петра Порошенко, а также перевыборов в Верховную раду.

Также сторонники оппозиционного политика планируют провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году», - передает РИА Новости.

Саакашвили выслали в Польшу после задержания в одном из ресторанов украинской столицы. Он пообещал в ответ посетить многие страны Европы с дипломатическими визитами.