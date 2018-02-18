Молдавский премьер в Мюнхене призвал вывести российские войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступивший на заседании круглого стола Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявил, что Россия должна вывести свои войска из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

«Мы хотим иметь сбалансированные, дружеские отношения с Москвой. Отношения, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизированным, а диалог будет основан на взаимном уважении», - сказано при этом в сообщении премьера, которое цитирует пресс-служба правительства Молдовы.

Однако, он назвал отношения Москвы и Кишинева «непростыми» и выразил надежду на «искреннее желание России помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы».

Власти Приднестровья в свою очередь неоднократно заявляли, что категорически против вывода российских военных, которых считают гарантами мира. В регионе ранее был проведен опрос населения, в результате которого 85 тысяч жителей непризнанной республики поддержали в этом вопросе власти Приднестровья.