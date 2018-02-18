Сокровища Тутанхамона отправят в мировое турне

Коллекция будет выставлена в семи государствах, включая Соединенные Штаты (Лос-Анджелес), с которых и начнется путешествие богатств по миру. Там выставка откроется 23 марта 2018 года, написала в субботу газета Egypt Independent.

Всего в коллекции фараона около пяти тысяч предметов, которые постоянно будут находиться в Большом Египетском музее. Некоторые из предметов никогда ранее не были представлены публике.

Открытие музея запланировано на конец 2018 года. Сообщается, что знаменитая золотая погребальная маска фараона, обнаруженная в 1922 году в гробнице в Луксоре, не будет вывозиться из страны.

При это египетские активисты запустили в соцсетях кампанию против вывоза за рубеж ценных артефактов, призвав президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси вмешаться и инициировать расследование по поводу планов выставок за границей.

Причиной такой реакции стала финансовая невыгода (по мнению активистов) выставок за границей. Доходы от них составят примерно 50 миллионов долларов, при этом страховая стоимость вывозимых артефактов - свыше 600 миллионов долларов. То есть доход от экспонирования одного артефакта в день составляет всего 116 долларов, что значительно ниже, чем в музеях мира.