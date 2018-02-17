На Украине озвучили количество погибших в Донбассе солдат ВСУ

Украинский лидер Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности назвал число погибших украинских солдат в Донбассе в 2018 году.

«Мы потеряли с начала 2018 года двадцать одного солдата, и девятнадцать были ранены», — приводит телеканал «112» слова Порошенко.

Президент Украины не уточнил, в результате чего состоялись эти потери – из-за собственных или боевых действий.