На Украине озвучили количество погибших в Донбассе солдат ВСУ
Петр Порошенко на Мюнхенской конференции рассказал о потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Украинский лидер Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности назвал число погибших украинских солдат в Донбассе в 2018 году.
«Мы потеряли с начала 2018 года двадцать одного солдата, и девятнадцать были ранены», — приводит телеканал «112» слова Порошенко.
Президент Украины не уточнил, в результате чего состоялись эти потери – из-за собственных или боевых действий.