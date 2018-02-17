В США заявили, что установки Javelin усилят позицию Украины на переговорах по Донбассу

Бывший командующий вооружёнными силами Соединенных Штатов Америки в Европе генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес заявил, что предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin усилит позицию Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

По его словам, ПТРК Javelin являются «лучшими в мире» и будут доставлены на Украину в ближайшее время, передает Deutsche Welle.

Также Ходжес отметил, что украинская индустрия достаточно способна для поддержки собственной армии.