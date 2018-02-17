Роспотребнадзор проверяет данные об отравлении детей в детсаду в Москве
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в столичном детсаду, после сообщений о том, что там произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости ОКИ в дошкольном отделении "Дельфиненок" ГБОУ СОШ N492 в Южном административном округе Москвы в Управление Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование»,
— рассказали в ведомстве.
В частности, будет проверен поставщик продуктов в дошкольное заведение.
При этом власти Москвы уточнили, что информация, ранее растиражированная СМИ о 87 пострадавших детях не соответствует действительности.
«Информация об отравлении 87 воспитанников, не соответствует действительности. Пять групп закрыты на карантин с 19 по 26 февраля для проведения профилактических мероприятий»,
— рассказала куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.
По ее словам, сейчас делается все, чтобы выяснить причины произошедшего, однако до получения результатов анализов делать выводы о характере происшествия рано.