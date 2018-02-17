Роспотребнадзор проверяет данные об отравлении детей в детсаду в Москве

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в столичном детсаду, после сообщений о том, что там произошло массовое отравление детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости ОКИ в дошкольном отделении "Дельфиненок" ГБОУ СОШ N492 в Южном административном округе Москвы в Управление Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — рассказали в ведомстве.

В частности, будет проверен поставщик продуктов в дошкольное заведение.

При этом власти Москвы уточнили, что информация, ранее растиражированная СМИ о 87 пострадавших детях не соответствует действительности.

«Информация об отравлении 87 воспитанников, не соответствует действительности. Пять групп закрыты на карантин с 19 по 26 февраля для проведения профилактических мероприятий», — рассказала куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.

По ее словам, сейчас делается все, чтобы выяснить причины произошедшего, однако до получения результатов анализов делать выводы о характере происшествия рано.